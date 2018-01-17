Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, tüm denizlerde fırtına beklendiği belirtildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HAYATİ UYARI YAPILDI

Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

Kuzey Ege'de, rüzgarın Perşembe sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ön görülüyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de, Perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi ön görülüyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği ön görülüyor.

Doğu Akdeniz'de, Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.