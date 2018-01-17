Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 kişi hakkında silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, bankaları aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiştir. Örgüt lideri Kamil Yiğitalp dahil 27 şüpheli gözaltına alınmıştır. Firari şüpheliler yönünden aramalar halen devam etmektedir" denildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara, İstanbul, Kocaeli, Malatya ve Tekirdağ il merkezleri ile Çorlu ilçesinde yapıldığı belirtildi.