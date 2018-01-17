Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarihî Karaköy Tüneli'nde tören düzenlendi. İETT yöneticileri ve vatandaşların katıldığı törende, tünelin geçmişini anlatan ve ay sonuna kadar görülebilecek serginin açılışı yapıldı. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaköy-Beyoğlu hattında kullanılan mini metro süslenerek, ön tarafına ''Tünel 143 yaşında'' yazıldı. Törende şapka ve atkı dağıtılan vatandaşlara, salep ikram edildi.



- Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan bağlıyor

Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. Bu sistemle, Tünel'de karşılıklı hareket eden iki vagon, ortada hat değiştiriyor. İlk açıldığı tarihlerde "İstanbul Tüneli", "Galata-Pera Tüneli", "Galata Tüneli", "Galata-Pera Yeraltı Treni", "İstanbul Şehir Treni", "Yeraltı Asansörü", "Tahtelarz" gibi çeşitli isimlerle adlandırılan tünel, İstanbul'un ulaşım yüküne 143 yıldır omuz veriyor.