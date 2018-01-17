Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gülçin Dinç (29) yönetimindeki 09 RZ 054 plakalı otomobil ile Rıfat Direk’in kullandığı 20 DT 15 015 plakalı otomobil Sarıabat Mahallesi girişindeki bir akaryakıt istasyonun yakınında karayolundaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüler Dinç, Direk ve Rıfat Direk’in kullandığı otomobilde yolcu olan Hakkı Tezcan yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer taraftan Denizli’de dün akşam saatlerinde yağmurun gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla birlikte farklı noktalarda da kazalar yaşandı.