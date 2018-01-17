Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Kentte, dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentteki hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis yüzünden Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan Ankara-Kars ve İzmir-Kars seferleri gerçekleştirilmedi. Aynı nedenle dün bazı uçak seferlerinin yapılamadığı Erzurum Havalimanı'nda ise sisin etkisini kaybetmesiyle seferler normale döndü.