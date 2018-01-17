Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, iş adamlarına yönelik yapılan operasyon neticesinde S.A, N.B.P ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen A.Ş., M.Ş., M.F.E, hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır’’ denildi.
Gaziantep’te 5 iş adamı gözaltına alındı
17.01.2018 - 14:39 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 iş adamı gözaltına alındı.
Etiketler : gaziantep,haberler,fetö,iş adamı,
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