Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, iş adamlarına yönelik yapılan operasyon neticesinde S.A, N.B.P ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen A.Ş., M.Ş., M.F.E, hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır’’ denildi.