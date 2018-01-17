Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ören Mahallesi Yoğunoluk mevkisinde hayvanları otlatmak için ayrılan Ekrem Yavuz'un dün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yavuz'un bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz sürme yeteneğine sahip köpekler de ekiplere katıldı. Yavuz'un hayvanları otlattığı bölge ile mahallenin yakınlarındaki alanda yürütülen arama çalışmalarından sonuç elde edemeyen ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda tarama faaliyeti sürdürüyor.