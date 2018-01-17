Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokakta inşaat alanında göçük meydana geldi. Çalışmalar sırasında yaşanan göçük nedeniyle Cuma Ali Yıldız (23) bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve inşaatta bulunan diğer işçiler, göçük altındaki işçiyi kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda göçük altında çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hayatını kaybeden genç işçinin aynı inşaatta çalışan akrabaları da sinir krizleri geçirdi. Toprak altından çıkartılan ceset, ambulansa konularak morga götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.