Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde geçişi bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, Van'dan Bingöl'e gelen bir kamyonu belirleyerek Ağaçeli mevkisinde operasyon düzenledi. Operasyonda sürücü N.C. gözaltına alındı. Kamyonda narkotik köpeği "Kiraz" ile yapılan aramada branda ile demir tentelerin arasında suntalarla oluşturulan gizli bölmede 580 paket halinde 275 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Van'den Bingöl'e gelen içerisinde yüklü miktarda eroin maddesi bulunduğu tespit edilen kamyona, kaçma ihtimaline binaen operasyon yapıldığını bildiren Bingöl Valiliği, Kayseri doğumlu şüpheli N.Ç.'nin gözaltına alındığını, yapılan aramada gizli bölme içerisinde yaklaşık 580 paket içerisinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi.