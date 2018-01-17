Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkiinde viraja hızlı giren plakası alınamayan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Dereye uçan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kazanın hemen sonrası yolda oluşan uzun araç kuyruğunda karşı yönden gelen 28 K 10054 plakalı kamyonu göremeyen 28 M 5118 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs şoförü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve kurtarma ekiplerin çabası sonrası sıkıştığı yerden çıkartılan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri her iki kaza sonrası soruşturma başlattı.