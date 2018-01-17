Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Sarayakpınar ve Bosnaköy köylerinde denetimler yaptı. Ekipler yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kişi yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de 25 kaçak yakalandı
17.01.2018 - 17:36 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 25 kişi yakalandı.
Etiketler : edirne,kaçak,haberler,
537200 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537200.aspx
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