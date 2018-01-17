Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Sarayakpınar ve Bosnaköy köylerinde denetimler yaptı. Ekipler yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kişi yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.