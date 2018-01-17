Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu sırada ekipleri görüp kaçmaya çalışan bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli T.K.'nin (40) üzerini arayan ekipler, 3,30 gram eroin ile bir günde uyuşturucu satışından elde ettiği 2 bin 90 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.