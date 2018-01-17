Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcıları Mustafa Yılmaz ve Tevrat Ateş ile Trabzon Hakimi Alpay Çalışkan ve Çorum Hakimi Beytul Fatih Karaca hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı dava açıldı. Beytul Fatih Karaca tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak duruşmaya katılırken, Mustafa Yılmaz, Tevrat Ateş ve Alpay Çalışkan ise duruşmada hazır bulundular. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Çorum Hakimi Beytul Fatih Karaca ile Samsun Savcısı Tevrat Ateş'i 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurup tahliyelerine karar verdi. Aynı suçtan yargılanan Samsun Savcısı Mustafa Yılmaz 7 yıl 5 ay 3 gün, Trabzon Hakimi Alpay Çalışkan ise 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.