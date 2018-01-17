Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 HA 290 plakalı otomobil ile pancar yüklü tır çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre hurdaya dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazada çarpışmanın etkisiyle pancar yüklü tır da yan yatarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kaza sonrası otomobilde bulunan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.