Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer sahilinde son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlayan, yaya ve araçların denize düşmeleri nedeniyle, Sarıyerliler eylem yaparak, sahile bariyer talebinde bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerek, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik bariyer yapılacağını duyurdu. İBB ekipleri bugün Piyasa Caddesi’nden başlayarak ilk 100 metrelik bariyer montajını yaptı.

Sarıyerliler genel olarak yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirtti. 2 bin metrelik çalışma 3 ay içerisinde tamamlanacak.



