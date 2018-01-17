Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Tozkoparan Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Fahrettin Demiröz (65), yaşadığı apartmanın bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Demiröz, bahçenin bir köşesinde bulunan demir telleri kaldırmak istedi. Apartmanın duvarındaki klima ünitesine kadar uzanan ve elektrik kaçağı olduğu anlaşılan tele dokunan Demiröz, akıma kapılarak olduğu yere yığıldı. Komşuları tarafından fark edilen Fahrettin Demiröz için ambulans çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılamadı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.