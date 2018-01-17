Olay Tozkoparan Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Fahrettin Demiröz (65), yaşadığı apartmanın bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Demiröz, bahçenin bir köşesinde bulunan demir telleri kaldırmak istedi. Apartmanın duvarındaki klima ünitesine kadar uzanan ve elektrik kaçağı olduğu anlaşılan tele dokunan Demiröz, akıma kapılarak olduğu yere yığıldı. Komşuları tarafından fark edilen Fahrettin Demiröz için ambulans çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılamadı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Bursa'da klima ölüme sebep oldu
17.01.2018 - 23:31 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bahçe temizlerken klimaya temas eden dikenli tele dokunan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
537236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537236.aspx
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