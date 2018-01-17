Akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.
KURTARILAMADI
Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı.
Timurlenk'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.