Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ



Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

KURTARILAMADI



Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı.

Timurlenk'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.