Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.30 sularında Uşak karayolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden Çivril’e seyreden Hüseyin Münir idaresindeki 20 P 7440 plakalı tır ile kontrolsüz kavşakta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hanife Kandemir idaresindeki 20 ZE 767 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yolun kenarındaki şarampole devrildi. Tır yol kenarındaki evlere 10 metre kala durabilirken, kazaya karışan otomobil ana yol üzerinde kaldı. Her iki araç sürücüsü de kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki sürücüyü ayakta tedavi ederken, şarampole devrilen tır çekici ile çıkartıldı.

