İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Dardağan Mahallesi'ndeki ilkokula 2  yıl önce atanan Ece öğretmen, öğrencilerinin okula devamını sağlamak ve  aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla sınıfta çeşitli ekinlikler düzenliyor.

Öğrencilerinin üşümemesi için her sabah okula erken gelip sınıftaki  sobayı yakan Koyun, haftanın beli günlerinde  ilçe merkezinde getirdiği  malzemelerle odun sobası üzerinde ders verirken aynı zamanda puding yapıyor.  Koyun, ders bittikten sonra hazırlanan pudingi, sabırsızlıkla bekleyen  öğrencilerine dağıtıyor.

Ece öğretmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin derse  olan ilgilerini arttırmak için böyle bir uygulama başlattığını söyledi.

Öğrencilerin pudingi çok sevdiğini anlatan Koyun, şöyle konuştu:

"2 yıl önce buraya atandım. Burasını ve öğrencilerimi çok sevdim.  Burada 23 öğrencim var. Öğrencilerimin derse karşı isteği ve hevesini artırmak  için pudingi hazırlayıp dağıtıyorum. Bu onların çok hoşuna gidiyor. Bir yandan  ders anlatırken bir yanda da pudingi hazırlıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Ders  bittikten sonra öğrencilerime dağıtıyorum. Bu şekilde, hem iletişimde daha iyi  verim alıyorum hem de çocuklar okula gelirken daha heyecanla derslerini  çalıştıklarını görüyorum. Daha çok ders çalışma hevesinde oluyorlar. Veliler de  bu durumdan oldukça memnun, teşekkür ediyorlar. Öğrencilerin bu ilgisi  velilerimizi çok mutlu ediyor."

Öğrenci Duru Güler de öğretmenini çok sevdiğini belirterek,  "Öğretmenimiz bize bazen sobada muzlu puding yapıyor, çok hoşumuza gidiyor  severek yiyoruz" dedi.

Erhan Ağırağaç da öğretmeninin ilgisine ve kendilerine yaptığı  ikramlara teşekkür etti.