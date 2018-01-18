Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yokuş yukarı seyreden Halis S. (25) yönetimindeki 59 AG 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca sonrasında ise elektrik trafosuyla yan yana bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü Halis S., arkadaşları Erdem A. (21) ve Sinan Ö. (24) olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı, yaralılar var
18.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : sakarya,kaza,haberler,yaralı,
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