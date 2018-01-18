Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yokuş yukarı seyreden Halis S. (25) yönetimindeki 59 AG 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca sonrasında ise elektrik trafosuyla yan yana bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü Halis S., arkadaşları Erdem A. (21) ve Sinan Ö. (24) olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.