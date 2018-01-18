Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında önceden belirlenen 40 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlara narkotik köpekleri “Ares” ile “Oskar” da katılırken, evlerde didik didik arama yapıldı. Aramalar sırasında evlerde gizli bölmelere saklanmış halde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon düzenlenen evlerde narkotik köpeğinin araması sırasında uyuşturucu madde ele geçirilirken, evlerde yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen şüphelilerden Kader G’nin (22) kucağında bebeği olduğu görüldü. Kader G’nin resmi nikâhlı olmayan eşi Onur A. (22) ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Devam eden operasyonda gözaltı sayısının artması bekleniyor.