Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında görevli şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda, biri emekli tabip yarbay, 17’si muvazzaf toplam 18 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, devlet hastanesindeki sağlık işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Çanakkale’de FETÖ operasyonu, 18 asker gözaltında
18.01.2018 - 10:41 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, biri emekli, toplam 18 askeri personel gözaltına alındı.
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