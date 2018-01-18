Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında görevli şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda, biri emekli tabip yarbay, 17’si muvazzaf toplam 18 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, devlet hastanesindeki sağlık işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.