Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerger Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, taşımalı eğitim yapılan okulların kar nedeniyle tatil edildiği belirtilerek, "İlçemizde bulunan köylerdeki ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle Gölyurt, Gürgenli, Ağaçlı, Çobanpınar ve Oymaklı köylerindeki taşıma merkezi olan okullarımızda eğitime 18.01.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir" denildi. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, Bingöl’de kar yağışı başladı. Karlıova ve Yedisu ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesinde ilçe merkezi ve bağlı köy okullarında eğitime bugün için 1 gün ara verildi. Haftalardır beklenen kar yağışının sonunda geldiğini belirten vatandaşlar, mutluluğunu kar topu oynayarak gösterdi. Yedisu ve Karlıova İlçe merkezlerinde belediye tarafından yol temizleme çalışmaları sürerken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ise, vatandaşlar el uzattı.



278 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Aralıksız bir şekilde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı da bildirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel 11 ekiple hazır hale geldiği bildirildi. Kar yağışının durmasıyla birlikte ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için çalışmalara başlayacağı ve aralıksız sürdüreceği aktarıldı. Öteyandan, meteoroloji bugün ve yarın içinde Bingöl geneli için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının il genelinde 20 ile 50 santimetre arasında olması beklendiği bildirildi.