Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de aşırı yağış ve rüzgârın ardından denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda birçok iş yerini su bastı, araçlar ve vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı.

Vatandaşlar "her yıl aynı şeyin yaşandığını" söyleyip, İzmir Büyükşehir Belediyesini önlem almamakla suçluyor.

Dalgalar, rüzgârın şiddetiyle caddeler ve sokaklarda taşkına neden oldu.

Bir kafenin önünde su taşkını yüzünden mahsur kalan iki kadın, sel sularından etkilenmemek için uzun süre mücadele verdi.

Gündoğdu Meydanı'nda "Cumhuriyet Ağacı" anıtı ve çevresi sular altında kaldı.

Sert rüzgârın da etkisiyle sel sularında yürümeye çalışan kadın güçlükle ilerledi.

Düşmemek için dikkatli yürümeye çalışan başka bir kadın, tüm çabasına rağmen afetin kurbanı oldu.