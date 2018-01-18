Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çıkan yangında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu gözlerle çalışmaları izledi. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Yolda gelirken gördüm. Baktım itfaiye yolu kapatmış. Allah yardımcıları olsun. İçeride kalan 2 kişi vardı. Onları kurtardılar, ambulansa bindirdiler" dedi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.