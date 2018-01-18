Karayolunda İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olun Bolu Dağında öğlen saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere mevkiinde kar yağışı zeminde etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer sürücülerin kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve dikkatli seyretmelerini istedi. Polis ekipleri de yol güzergahında tedbir aldı.
Bolu Dağında kar yağışı ve sis var
18.01.2018 - 13:44 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağışı başladı.
Etiketler : bolu,kar yağışı,sis,haberler,
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