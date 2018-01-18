Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolunda İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olun Bolu Dağında öğlen saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere mevkiinde kar yağışı zeminde etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer sürücülerin kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve dikkatli seyretmelerini istedi. Polis ekipleri de yol güzergahında tedbir aldı.