Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saat 07.30 sıralarında başlayan kar yağışı öğle saatlerine kadar devam etti. Vatandaşların birçoğu şemsiyesini alarak sokağa çıktı ve karın tadını çıkarttı. Çoluklar ise ara dönem karnesi öncesi okullarda kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Tavşanlı-Emet Karayolu Günlüce köyü yakınlarında ve Tavşanlı-Kütahya karayolu Şahmelek mevkiinde birçok araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Tavşanlı-Emet Karayolu İkibaşlı Mevkiinde asit tankerinin kayması nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı.

Kazalar maddi hasarlarla atlatıldı. Trafik polisleri ve jandarma yol çıkan araçların özellikle komşu ilçe Domaniç-İnegöl istikametinden Bursa’ya gitmek isteyen sürücülerin Kocayayla Mevkii'nde dikkatli ve tedbirli olması yanlarında araç zincirlerini bulundurmaları istendi.Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri karın yağmasından dolayı mutluluklarını ifade ettiler.