Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahri Yaşlı'nın kullandığı 06 AZ 7578 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır karayolunun 17. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.