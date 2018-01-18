Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahri Yaşlı'nın kullandığı 06 AZ 7578 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır karayolunun 17. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'da minibüs devrildi, 3 kişi hastanelik oldu
18.01.2018 - 14:25 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siverek ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,yaralı,
537402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537402.aspx
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