Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis, Bolu Dağı'nda ulaşımı güçleştirdi. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle D-100 yolu ile TEM yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı'nda, güzergahın bazı kesimlerinde yol, kısmen beyaza büründü. Kar, en çok Bolu Dağı'nın Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.