Taşımalı eğitim verilen okullarda öğrencilere karneleri verilerek, bu okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün ve yarın fırtına beklentisi olduğu için taşımalı eğitim veren okulların bugün öğleden sonra, yarın ise tam gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Kararın Bayburt Valiliğinin talimatı doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, il genelinde taşımalı eğitim verilen okullarda öğrencilerin yarıyıl karne törenlerinin de bugün yapıldığı kaydedildi.
Bayburt'ta karneler erken verildi
18.01.2018 - 14:53 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt'ta, fırtına beklentisi nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda öğrencilere karne verildi.
Etiketler : Bayburt,tatil,okul,haberler,
537408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537408.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER