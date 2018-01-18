Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşımalı eğitim verilen okullarda öğrencilere karneleri verilerek, bu okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün ve yarın fırtına beklentisi olduğu için taşımalı eğitim veren okulların bugün öğleden sonra, yarın ise tam gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Kararın Bayburt Valiliğinin talimatı doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, il genelinde taşımalı eğitim verilen okullarda öğrencilerin yarıyıl karne törenlerinin de bugün yapıldığı kaydedildi.