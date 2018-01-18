Dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk sahil güvenlik botu arasında yaşanan takip sonucu tehlikeli manevra yapan Yunan botunun Türk botuna çarpmasının ardından gerilim yaşanmıştı.
Dün Kardak Kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan bot ile Türk Sahil Güvenlik botunun çarpışmasının ardından bugün ise bölgede sessizlik hakim oldu. İki ülkenin sahil güvenlik ekipleri de, bölgede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Kardak Kayalıklarına gelmedi.
Fırtına Kardak'ı sessizliğe bürüdü
18.01.2018 - 15:15 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında dün gece gerilimin yaşandığı Kardak Kayalıkları, bugün etkili olan fırtınadan dolayı hiçbir hareketliliğin olmaması nedeniyle sessizliğe büründü.
Dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk sahil güvenlik botu arasında yaşanan takip sonucu tehlikeli manevra yapan Yunan botunun Türk botuna çarpmasının ardından gerilim yaşanmıştı.
Etiketler : Fırtına Kardak,
537410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537410.aspx
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