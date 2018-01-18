Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk sahil güvenlik botu arasında yaşanan takip sonucu tehlikeli manevra yapan Yunan botunun Türk botuna çarpmasının ardından gerilim yaşanmıştı.

Dün Kardak Kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan bot ile Türk Sahil Güvenlik botunun çarpışmasının ardından bugün ise bölgede sessizlik hakim oldu. İki ülkenin sahil güvenlik ekipleri de, bölgede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Kardak Kayalıklarına gelmedi.