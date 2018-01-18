Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla Perşembe saat 04.00 itibarıyla bir gün uçuşlara kapatıldı. Havalimanının kapatılması üzerine iniş-kalkış yapacak uçaklar Ordu-Giresun Havalimanına yönlendirildi. Denize dolgu yapılarak inşa edilen Avrupa’nın tek, dünyanın üçüncü havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, hizmete girdiği 2.5 yıllık süre içerisinde en yoğun günlerden birini yaşadı. Havalimanında normal günlerinde 24 uçak iniş-kalkış yaparken, Perşembe günü 100’e yakın uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi. Bu arada Isparta'daki uçak kazasında şehit olan pilotların cenazesini getiren askeri uçaklarda Ordu-Giresun Havalimanına geldi. Şehit aileleri ve şehit cenazelerini getiren 3 askeri uçak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi getiren bir özel uçak Ordu-Giresun Havalimanına indi.