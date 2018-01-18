Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara E-96 karayolu Manisa kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yükünü boşaltmasının ardından yola çıkan Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı tırın damperi seyir hâlindeyken bir anda açıldı. Tırın damperi yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki trafik levhalarına ve sinyalizasyon direklerine çarptı. Kaza sonrası trafik levhaları ve sinyalizasyon zarar görürken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri eski Manisa yoluna yönlendirdi. Yol, tırın çekilmesinin ardından trafiğe açılırken, sürücü Durmaz muayene için Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.