Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak'ta Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde iki ayrı çiftlikten 80 küçükbaş hayvan çalındı.
Çiftçilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki bir ağılda hayvanları buldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayvanların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Mut’ta küçükbaş hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
18.01.2018 - 16:31 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde 80 adet küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak'ta Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde iki ayrı çiftlikten 80 küçükbaş hayvan çalındı.
Etiketler : Mersin,
537428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537428.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER