Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların Çankırı-Kastamonu yolu 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan Tatlıçay’da çamaşır ipiyle boynundan demir korkuluklara asılmış bir erkek cesedi görmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. İncelemede bulunan olay yeri inceleme ekipleri demir korkulukta asılı duran kişinin üzerinde kimlik bulamadı. Savcının incelemesinin ardından polis ve itfaiye ekipleri Tatlıçay içinde bir süre çalışma yaparak cesedi asılı bulunduğu yerden çıkardı. Erkek cesedi otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahıs ile ilgili yaptığı çalışma sonrasında cesedin Afgan uyruklu 67 yaşındaki Ghasem Hosseini’ye ait olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.