Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Akdeniz’de beklenen fırtına nedeniyle Taşucu ile Girne arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan feribot ve gemi seferleri durduruldu. Hava koşullarının ulaşıma elverişli hale gelmesi halinde seferlerin cumartesi günü yeniden başlaması planlanıyor. Öte yandan, hava olumsuz hava koşulları nedeniyle büyük yük gemileri ve balıkçı tekneleri de liman içerisinde bekletiliyor. Firma yetkilisi Tolga Sarımsakçı yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde kuvvetli fırtına olacağı yönünde uyarı almıştık. Taşucu-KKTC feribot ve gemi seferlerini iptal ettik. Ayrıca büyük yük gemileri ve balıkçı tekneleri liman içerisinde bekletiliyor” dedi. Adana Meteoroloji Müdürlüğü Doğu Akdeniz’de Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, fırtınanın, Cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.