Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgulaması tamamlandı.

'Emniyet mahrem imamı' Şükrü Ö. ile Ahmet A., Salih K., Ömer K. ve Haşim K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.