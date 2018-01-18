Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgulaması tamamlandı.
'Emniyet mahrem imamı' Şükrü Ö. ile Ahmet A., Salih K., Ömer K. ve Haşim K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş’taki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
18.01.2018 - 17:09 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘gaybubet evleri’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i 'mahrem imam' olmak üzere 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgulaması tamamlandı.
Etiketler : fetö,haberler,Kahramanmaraş,
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