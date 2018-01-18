Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehditle para toplayan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail A. ise baskın yapılan adreslerde bulunamadı. Organize Şube ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takipte İsmail A.’nın Çankaya ilçesinde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla İsmail A., kaldığı lüks rezidansta gözaltına alındı. Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail A. karşısında polisi görünce şaşkına döndü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve saklandığı rezidansta sık sık uyuşturucu partileri verdiği ileri sürülen İsmail A.'nın kendisini çevresine "mafya" olarak tanıtarak ticari ilişkilerinden doğan borçlarını ödemediği tespit edildi. Zanlının zarara uğrattığı vatandaşların ise zanlının yanındaki silahlı kişilerden korktukları için şikâyetçi olmadıkları belirlendi.