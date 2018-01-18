Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altun, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ile askerler için ızgaranın başına geçti. Altun, pişirdiği kebapları Mehmetçiğe ikram etti.

Ardından çiğ köfte yoğuran Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem devlet hem kaymakamlık makamı hem de millet olarak askerlerle bir bütün olmaya çalıştıklarını söyledi.

Askerlerle zaman zaman birlikte olduklarını ifade eden Altun, "Askerlerimiz gece gündüz milletimize hizmet ediyor. Doğudan ve başka yerden gelen askerlerimiz var. Biz de havanın güzel olmasıyla birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Kendi ellerimle Adana kebabı ve ciğer pişirip askerlere ikram ettik. Çok mutluyuz." dedi.

Kaymakam Altun, bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini dile getirerek, "Buradaki asıl hedefimiz askerimizin motivasyonunu üst düzeyde tutmak. Askerlerimiz ve polislerimiz çok yoğun mesai içerisinde çalışıyorlar. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile de mücadele ediyoruz. Ülkemiz zor virajlardan geçiyor. Bu tür zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Mete ise zaman zaman bu tür organizasyonların yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin çeşitli illerinden askerlerimiz burada görev yapıyor. Onlarla bir arada olduk. Askerlerimizle birlikte yemek yedik. Onlara aile özlemini hissettirmedik. Güzel bir organizasyon oldu." dedi.

İyidere Kaymakamı Orhan Altun (ortada) ilçe jandarma komutanlığında görev yapan askerler için ızgaranın başına geçerek kebap pişirdikten sonra Mehmetçiğe ikram etti. Altun, ardından çiğ köfte yoğurdu.