Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de meydana gelen olayda bir beyaz eşya mağazasının deposuna giren şahıslar çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın üstü ocak, fırın gibi 150 adet beyaz eşyayı çalarak kayıplara karıştılar. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında şahısların kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda olayın şüphelisi olan R. A. yakalandı. Şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda çalınan malzemeler Yığılca İlçesi Naşlar Köyü’nde ki bir evde depolandığını öğrenen polis ekipleri bu adrese yaptıkları baskında M. Ö. ve E. P. isimli şahıslarla birlikte içerisinde 10 adet buzdolabı, 14 adet bulaşık makinası, 21 adet çamaşır makinası, 2 adet fırınlı aygaz,1 adet set üstü ocak olmak üzere toplam 48 adet beyaz eşyayı yakaladı. Şahısların yapılan sorgusunda 102 adet beyaz eşyanın yarı fiyatına piyasaya satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler beyaz eşya mağazası sahibine teslim edilirken, göz altına alınan şahıslar sevk emniyette ki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslardan R. A. ile M. Ö. tutuklanırken E. P. serbest kaldı.