Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprüle ilçesinden Keşan istikametine giden Ahmet İ. yönetimindeki 22 FK 571 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı takla atarak dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekiplerince araçta bulunan oğlu Arif İ. (43) ve babası Ahmet İ.’nin (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.