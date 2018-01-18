Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kobra yılan zehri getirileceği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde belirlenen bir otomobile merkez Hilalkent Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta 280 tüp kobra yılanının zehri ele geçirildi. Yılan zehrine el koyan polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
280 tüp kobra zehri ele geçirildi
18.01.2018 - 18:12 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da bir otomobile düzenlenen operasyonda 280 tüp kobra yılanının zehri gele geçirildi
Etiketler : elazığ,kobra zehri,
537454 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537454.aspx
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