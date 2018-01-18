Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 311 sokakta oto kaporta boya yapan işyerinde oksijen kaynağında kullanılan karpit kazanının patladı. Meydana gelen patlamada ayağına parça isabet eden 20 yaşındaki Suriye uyruklu Murad Mallişo adındaki işçi yaralandı. Şiddetli patlama sanayi sitesindeki esnaflara korku yaşayan esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sanayi sitesindeki esnaflar ise patlama nedeniyle korktuklarını belirterek, “Çalışıyorduk bir anda bomba gibi patladı” derken, başka bir esnaf ise işyerinde oturduğu sırada bir büyük bir patlama olduğunu hemen dışarı çıktıklarını ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.