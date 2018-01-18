Bolu Valiliği, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerine 19 Ocak Cuma günü ara verme kararı aldı. Yarıyıl tatilinin son günü okullar tatil edilirken engelli ve hamile kamu görevlileri de izinli sayılacak.
Bolu'da yarın okullar tatil
18.01.2018 - 19:23 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Etiketler : bolu,kar tatili,
537463 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537463.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER