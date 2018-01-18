Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Valiliği, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerine 19 Ocak Cuma günü ara verme kararı aldı. Yarıyıl tatilinin son günü okullar tatil edilirken engelli ve hamile kamu görevlileri de izinli sayılacak.