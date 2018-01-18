Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çorlu ilçe emniyeti devriye grup amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik Hıdırağa Mahallesi’nde ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo esrar, 3 kilo eroin maddesi ve 22 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.