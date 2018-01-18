Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli`de dünden beri aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar arasında etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle Kazıkbeli Geçidi`nde birçok araç yolda kaldı. Zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışının artması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları ile tuzlama araçları çalışmalarını hızlandırdı. Trafik polis ekipleri, trafiğin geçişini kontrollü sağlıyor. Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.