Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeniyle Amasra küçük limanda dalga boyu yer yer 30 metreye ulaştı. Minibüs duraklarının bulunduğu küçük liman da bakım için karaya çekilmiş saç gemiyi devirdi. Dalga boyunun 30 metreyi bulduğu Amasra da denize uzak mesafedeki kafeler ve otoparktaki araçlar dalgalara teslim oldu. Amasralı balıkçılar ise bu yaşlarına kadar bu şekilde dalga görmediklerini suyun küçük limanda bu şekilde yükselmediğini söylerken gecenin ilerleyen saatlerinde fırtınanın şiddetini arttırması bekleniyor.