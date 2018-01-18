Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde ilçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati S., Saban B., Burhan G., Muammer Ç., Fatih Ç., Adem D., Cemal K., Feyzullah N., Metin K., Muhterem T., Mahmut T., Özkan T.’yi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ise Halime B., Hakan Ş., İbrahim B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalara ruhsatsız av tüfeği, 80 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1.70 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 500 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet cam düzenek, 5 adet pipet ele geçirildi. Jandarmadaki ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.