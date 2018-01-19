Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yiğitler Mahallesi’nde Servan Ö. yönetimindeki 06 ABP 976 plakalı otomobil virajı alamayarak yaklaşık 3 metre derinlikteki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Ramazan G. (32) ve Hasan K. (34) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve 112 ambulansıyla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi oyduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.