Edinilen bilgilere göre, Yiğitler Mahallesi’nde Servan Ö. yönetimindeki 06 ABP 976 plakalı otomobil virajı alamayarak yaklaşık 3 metre derinlikteki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Ramazan G. (32) ve Hasan K. (34) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve 112 ambulansıyla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi oyduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da kaza: 3 yaralı
19.01.2018 - 00:00 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Demirci ilçesine virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : manisa,kaza,yaşam haberleri,
537498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537498.aspx
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