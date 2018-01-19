Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Antalya kent merkezi ve bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilendi. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Bazı ilçelere ve mahallelere uzun süre elektrik verilemedi. Fırtına Antalya kent merkezinde ise bazı ağaçların köklerinden kopardı. Tekelioğlu Caddesi'nde fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç ise yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Tek yönlü kapatılan yol Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu açıldı. Bazı iş yerlerinin tentelerinin uçtuğu fırtınada, çöp konteynerleri de yollara savruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, kent merkezinde ağaç devrilmeleri dışında önemli bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Yetkililer, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildiğini kaydetti.

Meteoroloji Antalya 4. Bölge Müdürlüğü şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisini akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, şiddetli rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 80 kilometre arasında olmasının beklendiğini vurguladı.